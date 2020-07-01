اللواء موسوي: الدفاع الجوي الايراني لا يعتمد على الخارج

وبحسب العلاقات العامة للجيش اليوم الأربعاء، قام اللواء عبد الرحيم موسوي بزيارة لموقع رادار "الشهيد نادري" في محافظة أردبيل لتفقد منطقة الدفاع الجوي شمال غربي البلاد.



وفي إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية لمنظومات الرادار في مراقبة سماء البلاد، قال: إن استخدام الرادارات المحلية يعد اليوم نقطة قوة لشبكة الدفاع الجوي للبلاد وسماء إيران الإسلامية، ويتم مراقبة عناصر الدفاع الجوي على مدار الساعة.



وأضاف القائد العام للجيش: أن الدفاع الجوي يعتمد على الشباب ويستخدم القدرات الداخلية في مجالات الصواريخ والرادار والاتصالات والمعلومات والاستطلاع ، كما أن المجالات المتعلقة بمراقبة السماء في البلاد، تسد احتياجاتها من الداخل ولا تعتمد على دول أجنبية .

وأثناء زيارته للأقسام المختلفة في موقع الرادار، قام بدراسة وتقييم مدى الاستعداد القتالي والعملاني للقوات المتمركزة فيه.



واعرب اللواء موسوي عن ارتياحه للمراقبة والاستعداد العملاني لمنصة الرادار هذه وقال: أن الدفاع الجوي هو خط الدفاع الأمامي، ومن الضروري العمل قدر الإمكان لتحسين القدرة والاستعداد القتالي لهذا الجزء المهم من القوات المسلحة.