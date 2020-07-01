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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 09:30

'الصحة العالمية' تعلق على ظهور 'فيروس فتاك' جديد!

كان الباحثون في الصين اكتشفوا نوعا جديدا من إنفلونزا الخنازير، يحمل سمات جينية لـ 3 فيروسات فتاكة.

وحذر العلماء الصينيون في الجامعات الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الفيروس من الممكن يتحول إلى وباء عالمي وقد يسبب جائحة شبيهة بكورونا.

ووجد العلماء أن الفيروس هو مزيج من ثلاث سلالات من الإنفلونزا: "واحدة من الطيور الأوروبية والآسيوية، وسلالة إنفلونزا الخنازير، وأنفلونزا أمريكا الشمالية التي تحتوي على جينات من فيروسات الطيور والبشر وأنفلونزا الخنازير".

وفي هذا الصدد، قال كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة "ستقرأ بعناية" دراسة صينية عن فيروس إنفلونزا جديد عثر عليه في الخنازير، قائلا إن النتائج أكدت أهمية ترصد الإنفلونزا خلال جائحة كوفيد-19، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف خلال في مؤتمر صحفي بجنيف، "سنقرأ الورقة بعناية لفهم ما هو جديد .. من المهم التعاون على النتائج ومواصلة مراقبة أعداد الحيوانات المصابة".

وتابع، "أنه يسلط الضوء أيضا على أنه لا يمكننا أن نتخلى عن حذرنا من الإنفلونزا ونحتاج إلى اليقظة ومواصلة المراقبة حتى خلال جائحة كورونا".

كان العلماء الصينيون أكدوا أن فيروس "G4 EA H1N1" ينتقل من الخنازير إلى الإنسان، وأن البشر لا يملكون أي مناعة ضده، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".

وشدد العلماء على أن مجموعة من العمال الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الخنازير في الصين أصيبوا، حيث أصيب أكثر من واحد من بين كل 10 عمال.

ونوه العلماء بأن "G4 EA H1N1" معدي للغاية، ويتكاثر في الخلايا البشرية ويسبب أعراضا أكثر خطورة من الفيروسات الأخرى، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر".

وكتب الباحثون "من المثير للقلق أن العدوى البشرية بفيروس G4 تزيد من خطر انتشار جائحة بشرية أخرى".
رقم : 871836
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