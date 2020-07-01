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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 09:32

الاتحاد الأوروبي: خسارة الاتفاق النووي تعني خسارة البروتوكول الإضافي

الاتحاد الأوروبي: خسارة الاتفاق النووي تعني خسارة البروتوكول الإضافي
واضاف ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع ان "الاتفاق النووي هو أحد المكونات الرئيسية لارساء دعائم حظر الانتشار النووي ومن شانه المساهمة في الحد من المخاطر العالمية والإقليمية".

الى ذلك قال ممثل الاتحاد الاوروبي إن "هذا الاتفاق ينص على وصول غير مسبوق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة الإيرانية والبروتوكول الإضافي".

واضاف انه "من المهم أن نلاحظ أن إيران تنفذ البروتوكول الإضافي كجزء من التزامها تجاه الاتفاق النووي ولذا فإن خسارة الاتفاق النووي تعني خسارة البروتوكول الإضافي".

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي بصفته منسق اللجنة المشتركة يعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي.

واضاف "أتفهم أن إيران أوفت بالتزاماتها بالكامل بموجب الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة ، بما في ذلك 14 شهرًا بعد الانسحاب الأمريكي من مجلس الأمن".

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات الأحادية ضد إيران. لكن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بشأن جهود إيران لخفض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق."
رقم : 871837
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