أرامكو السعودية ترفع أسعار البنزين

وقالت "أرامكو"، في بيان صدر اليوم الأربعاء، إن سعر بنزين 91 أصبح 0.98 ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18 ريال لكل لتر.



وكانت أسعار بنزين 91 لشهر مايو/أيار الماضي، 0.67 ريال لكل لتر، وبنزين 95 نحو 0.82 ريال لكل لتر.



وأعلنت "أرامكو"، أنه يتم تعديل الأسعار وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.



وبدأت صباح الأربعاء، السلطات السعودية، تنفيذ الأمر الملكي، برفع ضريبة القيمة المضافة من 5إلى 15%.



وتقوم "أرامكو"، بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.



وكان وزير المالية السعودي "محمد بن عبدالله الجدعان"، قد أعلن في مايو/أيار، رفع الضرائب وتوقف بدل غلاء المعيشة، نتيجة لتحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا، حسب قوله.



واعتبر الوزير أن الأزمة العالمية لانتشار جائحة كورونا تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة كل منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على أداء المالية العامة واستقرارها ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب هذه الصدمات، مشيرا إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثر سلبا على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدرا كبيرا للإيرادات العامة لميزانية الدولة.