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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 12:24

ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة

ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
وقال العميد بهمن كاركر، في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، إن الحرس الثوري الايراني سيزيح الستار عن منظومة صاروخية جديدة بمناسبة الذكرى الاربعين لحرب السنوات الثمانية (21 ايلول/ سبتمبر بدء اسبوع الدفاع المقدس).

واضاف: إن شعبنا حقق إنجازات كبيرة في مختلف المجالات العلمية والدفاعية كالنانو تكنولوجيا والخلايا الجذعية والتقنية النووية والاسلحة والمعدات الدفاعية المتطورة وقد تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال.

ولفت الى ان مراسم تكريم الذكرى الاربعين للدفاع المقدس ستتم بمشاركة جميع الاجهزة المدنية والعسكرية في البلاد والتي تم التحضير لها منذ فترة طويلة.

ونوه الى ان العام الجاري سيشهد تنفيذ 3889 برنامجا رئيسيا لتكريم ذكرى الدفاع المقدس في جميع أرجاء البلاد.
رقم : 871892
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