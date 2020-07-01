أمريكا وإوروبا تجددان مهاجمتهما الصين!

وتابع بومبيو في بيان له، إن "قرار الحزب الشيوعي الصيني تطبيق تشريعاته القاسية للأمن القومي على هونغ كونغ يدمر الحكم الذاتي لها"، متهما الصين بانتهاك شروط الإعلان المشترك بشأن هونغ كونغ الموقع مع بريطانيا عام 1984.



وإدعى إن "الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب هونغ كونغ المحب للحرية وسترد على هجمات بكين على حريات التعبير والصحافة والتجمع وعلى سيادة القانون"، مشيرا إلى أن تلك الحريات ساهمت في ازدهار هونغ كونغ حتى الآن.



واعتبر بومبيو يوم 30 يونيو "يوما حزينا" بالنسبة لهونغ كونغ، بعد أن أقر مجلس نواب الشعب الصيني التشريع حول تطبيق قانون الأمن القومي الصيني في هونغ كونغ.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين على صلة بما اعتبرته واشنطن "تآكلا" للحكم الذاتي في هونغ كونغ، كما أعلنت عن إلغاء الامتيازات التجارية لهذه المدينة ووقف تصدير المنتجات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إليها.



وفي السياق، أعلنت شرطة هونغ كونغ، يوم الاربعاء، أنها اعتقلت 30 شخصا، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين ودخل حيز التنفيذ.



وتعليقا على الوضع في هونغ كونغ قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إن ذلك سيؤثر على العلاقات الصينية الأوروبية.



وقال ماس في تصريح صحفي، إن "ما يحدث هناك مثير للقلق للغاية، لأننا نعتقد أن الحكم الذاتي في هونغ كونغ يتآكل تدريجيا".



وأضاف: "في نهاية المطاف، ستتأثر العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي".