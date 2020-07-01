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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 14:36

إعلام الإحتلال.. هل منع خطاب القسام اعلان خطة الضم؟

إعلام الإحتلال.. هل منع خطاب القسام اعلان خطة الضم؟
وجاء في تصريح برغر الذي نشرته القناة العبرية، "يبدو أن تصريح أبو عبيـدة من الجـناح المسلح لمنظمة حماس، منع مخطط الضم".

وكان أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجانح العسكري لحركة حماس، أكد أن المقاومة تعتبر قرار ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا.

وأضاف "أبو عبيدة": "إنّ المقاومة تعتبر هذا القرار إعلان حربٍ على شعبنا الفلسطيني، وإن المقاومة في هذه الحرب ستكون الحارس الأمين والوفي للدفاع عن شعبنا وأرضه ومقدساته".

وتابع "أبو عبيدة": "سنجعل العدو بإذن الله يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

وشدد الناطق باسم القسام على أنهم "أمام هذا القرار والمشروع الاحتلالي الاجرامي لن نتكلم كثيراً ولن نطلق المزيد من التصريحات، ولكن نقول كلمات معدودة وواضحة، ينبغي أن يفهمها الاحتلال ومن يقف من ورائه جيداً".

وكان نتنياهو تعهد بالشروع في تنفيذ خطة ضم الأراضي في بداية الشهر الحالي، وتقضي الخطة بضم 30% من الضفة الغربية، ويشمل ذلك مناطق شرق القدس والأغوار ووسط الضفة وبين الخليل وبيت لحم.
رقم : 871919
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