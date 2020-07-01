الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 14:39

سلسلة غارات عنيفة لطيران العدوان السعودي على صنعاء

سلسلة غارات عنيفة لطيران العدوان السعودي على صنعاء
وأفاد مصدر أمني لموقع أنصار الله” بأن الطيران الغاشم شن غارتين على منطقة الحفاء ونقم، و5 غارات على مطار صنعاء الدولي، وغارتين على مديرية سنحان، في ظل تحليق متواصل في سماء العاصمة.

وأفاد سكان محليون عن دوي انفجارات عنيفة هزت شمال العاصمة صنعاء ومحيط مطار صنعاء الدولي، بالتزامن مع تحليق مستمر لطيران العدوان في سماء العاصمة .

وكان قد شن طيران العدوان أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة محافظات يمينية:

ففي محافظة الجوف شن طيران العدوان 10 غارات على مديرية خب والشعف، وغارة على مديرية الحزم.

وفي مأرب شن العدوان 7 غارات على مديرية العبدية.

وفي البيضاء شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة قانية ومديرية ناطع.
أما في صعدة فشن 3 غارات على مديرية الظاهر.

وفي حجة شن العدوان غارة على مديرية حيران.
رقم : 871921
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
30 حزيران 2020
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
29 حزيران 2020
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
29 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس