الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 14:41

ايران: استخدام الكمامات في الاماكن العامة سيكون الزاميا

ايران: استخدام الكمامات في الاماكن العامة سيكون الزاميا
وقال نائب رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية، كاظم فرهمند: نظرا الى بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا وبسبب رفع القيود، ندعوا المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك من يوم 5 تموز/ يوليو الجاري، سيكون استخدام الكمامات في الأماكن العامة إلزاميا، والشخص الذي يرتدي الكمامة يعني يهتم بصحته وصحة الآخرين، وسيطلب من الجميع استخدامها.

وتابع قائلا: سيتم استخدام الكمامات في جميع المهن، وخاصة تلك التي تتطلب طهي الطعام وبيع المواد الغذائية، وبالنسبة لنا ليس هناك أكثر أهمية من صحة المواطنين، وسيتم التعامل بحزم مع أي شخص يهدد صحة الآخرين عن قصد أو غير قصد.

واوضح فرهمند، ان استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمساحات المغطاة يقلل من انتشار العدوى، داعيا المواطنين الى التعاون مع الجهات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا في انحاء البلاد.

واشار الى ان مفتشي الصحة البيئية والمهنية سيقومون بجولات تفتيشية للتحقق من اجراء القواعد الصحية ورصد أي خروقات في هذا المجال.
رقم : 871923
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
30 حزيران 2020
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
29 حزيران 2020
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
29 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس