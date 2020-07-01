ايران: استخدام الكمامات في الاماكن العامة سيكون الزاميا

وقال نائب رئيس جامعة مشهد للعلوم الطبية، كاظم فرهمند: نظرا الى بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا وبسبب رفع القيود، ندعوا المواطنين الى الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وكذلك من يوم 5 تموز/ يوليو الجاري، سيكون استخدام الكمامات في الأماكن العامة إلزاميا، والشخص الذي يرتدي الكمامة يعني يهتم بصحته وصحة الآخرين، وسيطلب من الجميع استخدامها.



وتابع قائلا: سيتم استخدام الكمامات في جميع المهن، وخاصة تلك التي تتطلب طهي الطعام وبيع المواد الغذائية، وبالنسبة لنا ليس هناك أكثر أهمية من صحة المواطنين، وسيتم التعامل بحزم مع أي شخص يهدد صحة الآخرين عن قصد أو غير قصد.



واوضح فرهمند، ان استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمساحات المغطاة يقلل من انتشار العدوى، داعيا المواطنين الى التعاون مع الجهات الطبية لمنع انتشار فيروس كورونا في انحاء البلاد.



واشار الى ان مفتشي الصحة البيئية والمهنية سيقومون بجولات تفتيشية للتحقق من اجراء القواعد الصحية ورصد أي خروقات في هذا المجال.