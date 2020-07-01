الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 18:13

عكر: المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة اللبنانية

عكر: المجتمع الدولي أقفل أبوابه أمام هذه الحكومة اللبنانية
اشارت نائبة رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع ​زينة عكر​ الى ان ​المجتمع الدولي​ أقفل أبوابه أمام هذه ​الحكومة​ وأعتقد أنّ القرار سياسيّ، واوضحت "انهم يقولون انهم سيدعمون ​لبنان​ بعد الاصلاحات ونحن سننفذ الاصلاحات ولنرَ إذا كانوا سيلتزمون".

ولفتت عكر في لقاء اعلامي، الى انه صحيح انّ سعر الصرف يرتفع لكن اللبناني لا يزال يدفع 70 بالمئة ممّا يحتاج إليه بسعر الصرف الرسمي 1500 ليرة ك​الكهرباء​ و​المحروقات​ والمستحقات المصرفية. واوضحت بأن الحكومة "تكنوقراط" وهذه تجربة أولى من نوعها، لكن القرارات في لبنان لا تستطيع أن تطبّق من دون مظلّة سياسية.

واكدت عكر بأن الحكومة لا تلفظ آخر أنفاسها ولا ​استقالة​ قبل أن نصل الى مرحلة لا يمكننا القيام فيها بشيء، ونحن نعمل وخطة التحفيز المالية بقيمة 1200 مليار انطلقت لدعم المواطنين ومختلف القطاعات. واشارت الى ان القوى الأمنية والجيش على التزام تامّ بالحفاظ على الاستقرار الأمني رغم كل شيءـ وقرار اقفال الطرقات ممنوع ونعمل على حماية المتظاهرين السلميين.
رقم : 871957
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
كيف تمكّن المقاتلون اليمنيون من إذلال العدوان السعودي؟
30 حزيران 2020
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
القضاء المقاوم المستقل ينتصر في لبنان..مازح أنموذجاً
29 حزيران 2020
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
نيران الاحتجاجات تصل إلى منزل نتنياهو !!
29 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس