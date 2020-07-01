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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 18:25

الدول الخليجية تواصل تسجيل إصابات جديدة بـ‘‘كورونا‘‘

الدول الخليجية تواصل تسجيل إصابات جديدة بـ‘‘كورونا‘‘
وسجلت وزارة الصحة السعودية، 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1994 حالة شفاء و49 حالة وفاة.

ومع الحالات الجديدة، يرتفع عدد المصابين بالمرض في المملكة إلى 194,225 حالة، تعافى منهم 132,760 حالة، وتوفي 1698 مصاباً.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية وفاة 3 حالات قائمة لفيروس كورونا، اثنان منها لمواطن ومواطنة يبلغان 88 عاماً، والثالثة لوافد يبلغ من العمر 60 عاماً، قبل أن تعلن بعد ساعات عن وفاة رابعة لمواطن يبلغ من العمر 62 عاماً.

وأعلنت الوزارة، في وقت مبكر اليوم، تسجيل 519 حالة قائمة جديدة، منها 293 حالة لعمالة وافدة، و221 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و5 حالات قادمة من الخارج، ليصل مجموع الإصابات منذ ظهور المرض إلى 26,758.

بالمقابل تعافت 403 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 21,331، فيما وصل عدد الوفيات إلى 91 حالة.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة العمانية 1124 حالة إصابة جديدة بالفيروس القاتل، ليرتفع مجموع المصابين إلى 41194 حالة.

كما سجلت 737 حالة شفاء من المرض، و9 وفيات، ليصل مجموع المتعافين إلى 24,162 حالة، والوفيات إلى 185 حالة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء 685 حالة جديدة من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 37,715 حالة.

وعادت الوزارة لتعلن تأكيد إصابة 745 حالة جديدة، وتسجيل 685 حالة شفاء، و4 حالات وفاة.

وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد 46,940 حالة، تعافى منها 37,715 حالة، وتوفي 358 مصاباً.
رقم : 871961
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