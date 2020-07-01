ظريف: سيتحقق السلام في سوريا

وفي تغريدة له على تويتر بشأن الاجتاع الثلاثي الافتراضي للدول الضامنة في مفاوضات استانا، كتب محمد جواد ظريف: انتهى الآن الاجتماع الثلاثي بشأن سوريا والذي استضافه الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية. وأكد الجانبان (الضيفان) على استمرار التنسيق بين ايران وروسيا وتركيا باعتبارها الدول الضامنة، والتركيز على خفض التوتر، والعملية السياسية وتسهيل إرسال المساعدات الانسانية.



وأكد في الختام أن السلام في سوريا سيتحقق.



وقد أكد رؤساء ايران وروسيا وتركيا؛ حسن روحاني وفلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان في بيان مشترك في ختام هذا الاجتماع على ان الصراع في سوريا لا حل عسكريا له، وشددوا على عزمهم لمواجهة الأجندات الانفصالية بهدف زعزعة سيادة سوريا ووحدتها، وكذلك مواجهة تهديد الامن القومي للدول المجاورة.