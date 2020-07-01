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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 20:16

فلسطين.. اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية بسبب كورونا

فلسطين.. اغلاق جميع محافظات الضفة الغربية بسبب كورونا
وقال ملحم في مؤتمر صحفي في رام الله: " سيتم إغلاق جميع المحافظات كما كان عليه الامر في العشرين من آذار الماضي، باستثناء الصيدليات والمخابز والسوبر ماركت".

وأضاف أن المستثنى من الاغلاق تبقى تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية فقط، وستتوقف خلالها حركة المواصلات بشكل كامل بين وداخل محافظات الوطن، وذلك لكسر سلسة الوباء وتقليص مساحة انتشاره، مع بقاء الاجراءات.

ودعا جميع المواطنين إلى التقيد الصارم و الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة بارتداء الكمامات وتوخي المسافات والامتناع عن أداء الصلوات في المساجد والكنائس.

وشدّد على ان حكومته أقرت لائحة عقوبات لمن يخالف اجراءات مواجهة كورونا.

وأوضح أن قصر أو طول مدة الإغلاق مرتبط بدرجة وعي المواطنين في مواجهة الوباء، من شأنه أن يقل من الضرر أو يقصر من أيام الاغلاق.
رقم : 871984
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