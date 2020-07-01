هل يزور بوتين إيران قريبا؟

وقال الرئيس الروسي، خلال القمة عبر الفيديو يبن رؤساء روسيا وتركيا وإيران، بخصوص الشأن السوري: "أؤكد رغبتي في المجيء إلى طهران بمجرد توفر الظروف اللازمة لذلك".

وأضاف: "أشكر الرئيس روحاني على تلك الدعوة".



يذكر أن رؤساء روسيا وتركيا وإيران اتفقوا على توجيه تعليمات لممثليهم بعقد الاجتماع الدولي المقبل حول سوريا بصيغة أستانا في أسرع وقت ممكن.



وعقد رؤساء روسيا وإيران وتركيا (الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في سوريا) قمة عبر الفيديو حول سوريا، اليوم الأربعاء، حيث كان من المقرر عقد الاجتماع في طهران وبحضور شخصي، ولكن كان لا بد من تأجيله بسبب فيروس "كورونا" المستجد.