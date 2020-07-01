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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 20:29
جهانغيري : المقاومة ستراتيجيتنا الرئيسية لتجاوز الضغوط الامريكية
المقاومة اصبحت ستراتيجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الرئيسية لاجتياز ظروف الحظر والضغوط الامريكية المفروضة ضد البلاد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
871987
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