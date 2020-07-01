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الأربعاء 1 تموز 2020 ساعة 20:34

مجلس الأمن يصوّت على "وقف إطلاق نار عالمي"

مجلس الأمن يصوّت على "وقف إطلاق نار عالمي"
وأعاق نزاع بين الولايات المتحدة والصين على دور منظمة الصحة العالمية محاولات المجلس القوي المؤلف من 15 عضوا لتمرير قرار بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وينص القرار على إيقاف النزاعات المسلحة لمدة معينة ويدعو مختلف الأطراف الضالعة فيها إلى هدنة إنسانية بما يمكن من إيصال المساعدات الإنسانية، كما يؤكد على أن حالات العنف وعدم الاستقرار الناجمة عن هذه النزاعات يمكن أن تؤدي إلى تفشي الوباء واستعصاء احتواء آثاره.

كم أن القرار ينص على "أن عدم التمكن من محاصرة هذه الجائحة سيكون له من ناحية أخرى انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين".

ويطالب هذا القرار أيضا بالسماح لعمليات حفظ السلام بالقيام بالمهمات الموكلة عليها في مناطق النزاعات المختلفة.

وقبل التصويت، تعرض المجلس لانتقادات بسبب انقسامه في مواجهة الأزمة العالمية، حيث وصفه وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بأنه "دليل على العجز".
رقم : 871992
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