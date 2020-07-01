مؤسسة النفط الليبية تنفي شائعة تقسيم إيرادات النفط

وصرحت المؤسسة، أن حالة القوة القاهرة على صادرات النفط مستمرة انتظارا لرفع "الحصار على الموانئ من قبل جهاز حرس المنشآت النفطية"، وذلك بعد ستة أشهر من الإغلاق من جانب قوات من شرق البلاد في إطار الحرب الأهلية.



لكنها قالت في بيان إنها أصدرت تعليمات للشركات المشغلة باستدعاء الموظفين لمواقع العمل والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة، وإن هناك ناقلة نفط حاليا تبحر باتجاه ميناء السدر للبدء بتحميل الخام.



وكانت القبائل الليبية في مناطق إنتاج وتصدير النفط أصدرت بيانا قبل يومين قالت فيه: إن ”النفط هو حق لكل الليبيين للاستفادة منه ومن عوائده لتحسين الظروف المعيشية، وكذلك لتنمية وإعمار البلاد“.



ومنذ 3 أشهر تسيطر مجموعة قبائل على الحقول النفطية الواقعة في نطاق الجنوب الشرقي، والتي تشكل أكثر من 80% من إنتاج النفط الليبي في مدن وواحات الجنوب، مثل جالو وأوجلة واجخرة ومرادة وزلة وتازربو والكفرة.



وفي السابق وضعت تلك القبائل شروطا للسماح بإعادة فتح الحقول النفطية، من بينها التوزيع العادل لإيرادات النفط على كافة المدن والمناطق الليبية، ونقل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي، وتغيير رئيس مؤسسة النفط وكذلك محافظ المصرف المركزي.



وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى العريبي، إن تصدير النفط ما يزال متوقفا، وأن استئنافه مرهون بالاتفاق على عدد من البنود، بينها التوزيع العادل للثروة.



وأضاف العريبي، لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الثلاثاء، أن هناك مقترحا بإنشاء حساب بإشراف الأمم المتحدة ليتم عن طريقه توزيع الأموال بين مصرفي ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.