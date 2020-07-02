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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 08:59

أمريكا تشهد إرتفاعا قياسيا لإصابات كورونا اليومية

أمريكا تشهد إرتفاعا قياسيا لإصابات كورونا اليومية
ووفقا للإحصاء فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأسبوع المنصرم في الولايات المتحدة، حيث سجلت الحالات اليومية مستويات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأسبوع.

ووجد تحليل أجرته رويترز، أن ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصدرت الزيادة، وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو/حزيران.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

وتشكل الولايات المتحدة أربعة بالمئة من سكان العالم، إلا أن عدد الإصابات والوفيات لديها يمثل حوالي 25 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وشرع حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من عودة الإصابات إلى الزيادة في وقف أو إلغاء إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتصدرها كاليفورنيا، أكثر الولايات سكانا.

وانتقل المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة من الشمال الشرقي إلى كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو في الغرب إلى جانب تكساس وفلوريدا وجورجيا.

وتجاوزت تكساس يوم الأربعاء، الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات لديها بعدما رصدت 8076 إصابة جديدة، بينما سجلت ساوث كارولاينا 24 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد أيضا في يوم واحد بالولاية.

وسجلت تنيسي وألاسكا مستويات قياسية جديدة أيضا في عدد الإصابات اليومية.
رقم : 872040
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