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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 09:23

بيلوسي تدعو لفرض عقوبات على روسيا!

بيلوسي تدعو لفرض عقوبات على روسيا!
وقالت بيلوسي في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" يوم الأربعاء: "علينا أن نفرض عقوبات على روسيا وعلينا أن نقوم بذلك فورا".

وجاءت تصريحات بيلوسي في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المخابرات الأمريكية لم تطلعه على المعلومات عن "المكافآت" المزعومة لأنها كانت تشكك في مصداقيتها.

كما شكك عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس بصحة تلك التقارير بعد إيجاز مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

من جهة أخرى، وصف الكرملين تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي اتهم روسيا بدفع أموال لـ "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين، بأنه "هراء مطلق".

كما نفت "طالبان" ذاتها صحة المعلومات الواردة في التقرير.
رقم : 872050
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