لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي

يقال ايضا ان الكاظمي اكد على ان الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب هما قوتان تقتسمان النصر الذي تحقق على الارهاب ودحره، وان الفضل يعود لكليهما في تحرير العراق من جماعة "داعش" الارهابية، فيما اشارت المصادر الى ان اجواء اللقاء وكلمة الكاظمي اكدت ان ما حصل في مقر الحشد كان حدثا عابرا..



الى هنا انتهى ما تداولته مصادر اعلامية عراقية يوم امس الاربعاء، وذلك بعد سابقة نوعية أقدمت عليها قوة من جهاز مكافحة الارهاب بمداهمة مقر للحشد الشعبي في الدورة جنوبي بغداد ليلة الجمعة الماضية، بعد حصولها "حسب ما يُقال" على "معلومات مزيفة"، وألقت القبض على ١٤ منتسباً للحشد الشعبي، ما ادى لاحتقان سريع وتوتر شديد للشارع العراقي وسط ما يعانيه هذا البلد من تداعيات جائحة كورونا التي ضربت ليس فقط المجتمع العراقي بل العالم باجمعه في الصميم.



تحرك الكاظمي رغم ايجابياته الا انه جاء متأخرا بعض الوقت اذ كان المفترض القيام به مع اول شرارة حلقت في الفضاء الاعلامي الحقيقي والافتراضي لوأد الفتنة التي كادت تحرق العراق لولا تسارع القيادات العراقية الواعية لوأدها في مهدها.



الحشد والكاظمي وعام "ثورة الـ20 لاخراج القوات الأميركية من العراق"..



يقول الناطق العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراق جعفر الحسيني أن الحشد "وافق على تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة بشرط إخراج القوات الأميركية من البلاد"، وان "المقاومة ضد الاحتلال الأميركي هي تجديد لثورة الـ20 التي قام بها العراقيون ضد الاحتلال البريطاني عام 1920"، وأن "دور المرجعية ثابت في ثورة الـ20 وفي مقاومتنا للاحتلال الأميركي اليوم"، وأن ممارسات جيش الاحتلال الأميركي في العراق واضحة في "القتل والقصف والاحتلال".



ونقول: نضيف الى ذلك ان برلمان العراق صوت عاليا على اخراج قوات الاحتلال الاميركي من العراق.. ثم تم انتخاب الكاظمي لتهيئة الاجواء والاعداد لانتخابات حرة قادمة.. فما حدا مما بدا؟.. ولصالح اي جهة يُحسب التحرك الاخير المبتني على قطع الاوكسجين عن عموم العراقي والاصرار على ابقاء فايروس الاحتلال الاشد فتكا من "كورونا" بعد التصويت على اخراجها؟



الحشد هيبة الدولة



في هذه الاثناء انطلقت هاشتاغات تعبر عن مشاعر اختلجت نفوس ابناء الشعب العراقي تؤكد ان الفضل يعود للحشد في حفظ هيبة الدولة حتى يومنا، واخرى تجسد دور الحشد الحيوي الاستراتيجي وتعتبره بمثابة الاوكسجين الذي يتنفس به العراق ولولاه لخمدت انفاسه (لا سامح الله)، ما يشير الى خطورة التصدي لهذه المؤسسة الامنية المقاومة التي انقذت العراق من مخالب وانياب وحوش مفترسة كاسرة وفرها الاحتلال الاميركي ودول ذيلية تابعة له لا تطيق استقرار العراق وتقدمه وتطوره وعملت على دماره وتقسيمه وتجزئته.



لنقدر نعمة الحشد التي انعمها الله علينا..



كل من يتصدى للحشد ولكل قوة ضاربة مقتدرة تدافع عن العراق وتعمل على تعقيمة من اوبئة سامة خبيثة تسعى لامتصاص ثرواته وتلويث دم ابنائه فلن يجني غير الخيبة والخسران، فالحشد لم يكن موجودا عندما تم الاجتماع الشيطاني لاعداء العراق في انقرة بتركيا باشراف (اميركي "اسرائيلي" اقليمي عربي رجعي متخلف) لادخال جماعة "داعش" الوهابية الارهابية الى العراق لتدميره تماشيا مع الاجندة الصهيواميركية التي وقَّعَت بالعشرة على تدمير هذا البلد العربي المسلم (العراق) ودول عربية اخرى كسوريا واليمن التي يُصدِّع نفوس ابنائها الاحرار الشرفاء ألم جثو الصهاينة على ارض فلسطين المحتلة وجثو الاحتلال الاميركي على مقدرات وثروات المنطقة برمتها وجثو حكام فاسدين يمررون اجندة الغرب الاستكباري (المستعمر).



ان انبثاق الحشد المقاوم بعد دخول "داعش" العراق بفتوى المرجعية، نعمة انعمها الله علينا تمكننا وتساعدنا على تحرير كافة اراضينا المحتلة، فلنكن بمستوى الوعي ومستوى المسؤولية في الحفاظ على هذه النعمة.