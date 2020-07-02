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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 10:06

ترامب يحذر من فوز بايدن في الإنتخابات

ترامب يحذر من فوز بايدن في الإنتخابات
وفي معرض رده على طلب، بالتعليق على اقتراح الديمقراطي بايدن برفع معدلات الضرائب على الأثرياء والشركات، على خلفية مستوى البطالة المرتفع في البلاد، قال ترامب: "إذا جرى ذلك، فسوف تنهار الأسواق".

من جهة ثانية، أعرب الرئيس الأمريكي في حوار مع قناة تلفزيون "فوكس بيزنس" عن تفاؤله بأن مؤشرات الأسواق "يمكن أن تصل إلى مستويات مرتفعة قياسية في بداية العام المقبل أو حتى قبل ذلك"، إذا بقي الحال على ما هو عليه.

واتهم الرئيس الجمهوري منافسه الديمقراطي الرئيس في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغبة في "رفع جميع الضرائب من أجل زيادة النفقات على الهراء وما لا يعمل".

وشبه ترامب الوضع في البورصة بعد فوز مفترض لممثل الحزب الديمقراطي، بالصداع الناجم عن التعاطي المفرط للكحول، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن مقترحات بايدن ستُدعم من قبل الأمريكيين، مضيفا أن "الديمقراطيين يريدون رفع بعض الضرائب، وفي النهاية جميع الضرائب. هذا سيقتل السوق المالية، ويدمر كل ما نقوم به، بما في ذلك فرص العمل الجديدة".

وحذر الرئيس الأمريكي من أن "البورصة إذا تم انتخاب بايدن، ستصاب بحالة شديدة من الصداع الذي يلي السكر، وستنهار لا محالة".
رقم : 872059
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