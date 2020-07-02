الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 تموز 2020 ساعة 10:07

الكيان ’الاسرائيلي’ يقترب من ألف اصابة بكورونا يوميا

الكيان ’الاسرائيلي’ يقترب من ألف اصابة بكورونا يوميا
ودخل القرار بأغلاق أحياء بمدينتي اللد وأسدود حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، على أن يبقى ساريا حتى يوم الخميس المقبل، إذ يمنع الدخول والخروج من المناطق الخاضعة لقيود، كما أنه سيتم تقييد حركة القاطنين في هذه الأحياء وتقليص عمل المصالح التجارية فيها.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني ، امس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على استخدام أساليب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة على الخطوة التي تنتهك حق القاطنين في الخصوصية.
رقم : 872060
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس