الكيان ’الاسرائيلي’ يقترب من ألف اصابة بكورونا يوميا

ودخل القرار بأغلاق أحياء بمدينتي اللد وأسدود حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس، على أن يبقى ساريا حتى يوم الخميس المقبل، إذ يمنع الدخول والخروج من المناطق الخاضعة لقيود، كما أنه سيتم تقييد حركة القاطنين في هذه الأحياء وتقليص عمل المصالح التجارية فيها.



وصادقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني ، امس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على استخدام أساليب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة على الخطوة التي تنتهك حق القاطنين في الخصوصية.