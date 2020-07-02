ليبيا: تونس أعربت عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق

وأضافت خارجية الوفاق في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك"، أن وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، وأعرب عن دعم بلاده الكامل لحكومة الوفاق الوطني، مضيفا أن "تونس تؤيد الحل السياسي في ليبيا".



وتتبنى تونس موقفا تقليديا من الشرعية في ليبيا يتماهي مع اعتراف الأمم المتحدة بحكومة الوفاق التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015. وذلك بالرغم من تصريحات وصفت بالغريبة صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، قال فيها إنه "يجب على الليبيين وضع دستور مؤقت، على غرار الدستور الذي جرى وضعه في أفغانستان سنة 2020، وأن الشرعية الدولية في ليبيا "شرعية مؤقتة" ولن تدوم، مؤكدا أن بلاده من أكثر الدول تضررا مما يحدث في ليبيا.