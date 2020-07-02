المالكي يحذر العراقيين من مخاطر كبيرة تحيط ببلدهم

وقال المالكي في تغريدة على “تويتر”: “أتمنى على جميع إخوتي العراقيين الغيارى أن يتحلوا بالصبر والهدوء”.وأضاف أن “الأعداء كثيرون والعقبات كبيرة، والإخفاقات مختلفة، ولن نتجاوزها إلا بوحدتنا وتكاتفنا”، مشدداً على أن “الفوضى لا تسقط الا من يثيرها”.