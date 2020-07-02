أحدث العناوين :
الجبهة الشعبية تعلق على مؤتمر فتح وحماس المشترك
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال
روسيا تبدأ بتصدير الأدوية لعلاج كورونا
حماس: للوقوف وقفة حقيقية للتصدي لمشروع الضم
الرئيس الروسي يحسم استفتاءا لصالحه بغالبية ساحقة
المركزي العراقي يطرح حلاً لتأمين الرواتب الحكومية
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم
تعاظم قوة حزب الله يخلق قلق عند الكيان الصهيوني
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجيش الأمريكي إلى الضعف
مسؤول عراقي كبير ‘‘يودع‘‘ منصبه ويعتذر
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
2 July 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
الخميس 2 تموز 2020 ساعة 11:29
المالكي يحذر العراقيين من مخاطر كبيرة تحيط ببلدهم
وقال المالكي في تغريدة على “تويتر”: “أتمنى على جميع إخوتي العراقيين الغيارى أن يتحلوا بالصبر والهدوء”.
وأضاف أن “الأعداء كثيرون والعقبات كبيرة، والإخفاقات مختلفة، ولن نتجاوزها إلا بوحدتنا وتكاتفنا”، مشدداً على أن “الفوضى لا تسقط الا من يثيرها”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
872084
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020
أحدث العناوين
الجبهة الشعبية تعلق على مؤتمر فتح وحماس المشترك
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال
روسيا تبدأ بتصدير الأدوية لعلاج كورونا
حماس: للوقوف وقفة حقيقية للتصدي لمشروع الضم
الرئيس الروسي يحسم استفتاءا لصالحه بغالبية ساحقة
المركزي العراقي يطرح حلاً لتأمين الرواتب الحكومية
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تدعو لاجتماع طارئ لمواجهة خطة الضم
تعاظم قوة حزب الله يخلق قلق عند الكيان الصهيوني
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجيش الأمريكي إلى الضعف
مسؤول عراقي كبير ‘‘يودع‘‘ منصبه ويعتذر
بايدن يتخذ إجراءات جديدة لمحاربة الغش في الانتخابات
سورية: مؤتمر “بروكسل” تدخل سافر في شؤوننا الداخلية
‘‘ الوفاق الليبية‘‘ : قواتنا أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها
المالكي يحذر العراقيين من مخاطر كبيرة تحيط ببلدهم
ليبيا: تونس أعربت عن دعمها الكامل لحكومة الوفاق
الكيان ’الاسرائيلي’ يقترب من ألف اصابة بكورونا يوميا
ترامب يحذر من فوز بايدن في الإنتخابات
قرار الضم من المحتمل أن يتخذ الأسبوع المقبل
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
بيلوسي تدعو لفرض عقوبات على روسيا!
الأكثر قراءة
التطبيع مع الاحتلال بنكهة كورونا!
ما دوافع الاتفاق ‘‘الإسرائيلي-الإماراتي‘‘ حول كورونا؟
الكعبي: لا أحد يستطيع الإيقاع بين القوات الأمنية والحشد الشعبي
رسالة من سلطان عمان تثير حفيظة الرياض وأبوظبي بشدة
أمريكا .. وتحرك جديد بشأن خطة الضم
ما بعد "قيصر".. وليد المعلم يفتح الأبواب أمام جميع الاحتمالات
الجامعة العربيّة تستنكر .. والمغرب يكشف عن مبادرة لحلّ الأزمة الليبيّة
أبرز التطورات على الساحة اليمنية 26-6-2020
شيخ مشايخ سقطرى يعلن الحرب على السعودية والإمارات
سلطنة عُمان تدرس زيادة ميزانيتها الدفاعية بمليار دولار
ماهو موقف باريس وبرلين وروما من الازمة الليبية؟
حركة 'حق' تطالب بوقفة أشد ضد انتهاكات النظام البحريني
روسيا تؤكد..يجب سحب الأسلحة النووية الأميركية من أوروبا
استئناف الرحلات الجوية بين ايران والامارات
الوفاق الليبية: 'فاغنر' الروسية سيطرت على حقل الشرارة النفطي
مداهمة مقر الحشد .... عربون خاسر
مکافحة الارهاب ضد الحشد الشعبي؟!
تركيا تخوض مرحلة جديدة بملف قتلة خاشقجي..اليكم التفاصيل
اتفاق مصري سوداني إثيوبي على تأجيل ملء خزان سد النهضة
الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الأخبار الساخنة
هل سيتعظ العدوان السعودي من عملية ‘‘ توازن الردع الرابعة‘‘ ؟
غارات على منشأة "مصياف" العسكرية.. لماذا لم ترد أنظمة "إس 300"؟
السودان تسجل 189 اصابة جديدة و7وفيات بكورونا
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
الأكثر بحثًا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
القدس محور وحدة الشعوب الحرة والشريفة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس