‘‘ الوفاق الليبية‘‘ : قواتنا أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها

وقال قنونو في بيان: "قواتنا البطلة قدمت خلال 14 شهرا ملاحم بطولية أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي، الرافض لعودة عسكرة الدولة وحكم الفرد".



وأعلن قنونو أن الانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم "ومواصلة معارك التحرير، حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي، وتحرير مقدراته من عبث المفسدين. أما الخطوط الحمراء فقد رسمها شهداؤنا بدمهم".



وأكد المتحدث العسكري باسم قوات الوفاق على مواصلة "بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس سليمة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة"، مشددا على أن من وصفهم بالأبطال سيكونون "أساسا لبسط الأمن وتأمين المناطق المحررة، وفرض هيبة الدولة لاستئناف عجلة البناء والتنمية وإصلاح ما أفسده المخربون".