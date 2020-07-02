الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 تموز 2020 ساعة 14:23

مسؤول عراقي كبير ‘‘يودع‘‘ منصبه ويعتذر

مسؤول عراقي كبير ‘‘يودع‘‘ منصبه ويعتذر
وكتب الطيار مقالاً تحت عنوان ’آخر قول قبل التقاعد"، فيما يلي جانبا منه:
إنهاء تكليف المسؤولية والإحالة على التقاعد أمر ينبغي لكل رجال الدولة وموظفيها الإيمان به وأخذه بالحسبان، فهو عرف إداري تشترطه قواعد العمل في الأنظمة الديمقراطية التي تشترط التداول السلمي للسلطة ومراكز المسؤولية التنفيذية، والقبول بخيارات أصحاب القرار لما يرون فيه من مصلحة عامة.

وأنا إذ أتسلم كتاب إنهاء مهام تكليفي كعضو مجلس أمناء في هيئة الإعلام والاتصالات وإحالتي على التقاعد من الوظيفة بعد 32 عاماً قضيتها في الخدمة، لابد أن أترك في مدونتي آخر قول عن مؤشرات سفرها قبل أن أبدأ الدخول في منعطف جديدة من حياتي عنوانه "متقاعد".

فالمسؤوليات والمناصب هي تكليف وليس تشريف لأصحابها، وسلاح ذو حدين، فأما أن يسمو بك لنيل رضا الله ووطنك، والعاملين، معك، وتصنع بها أثراً يحكى عنك فيه بعد انقضائيه فيقال، مدحاً طيب الله ذكره، أو قدحاً ليقال، أنسانا الله ذكره فتترك بعدها اسمك في ضبارة مزبلة التاريخ غير مأسوف على رحيلك .

جاهدت حتى أكون مسؤولاً لا يطول وقوفي بسببها أمام الله، وقويا لا يضعف أمام مغرياتها وأميناً وكفوءاً ومهنياً ونزيهاً ومتعلماً ممن حولي، ووطنت نفسي عن يقين بأن أي منصب مهما كان عنوانه ودرجته ومكانه فهو زائل لا محال والثابت والباقي منه هو أثره.

فإلى من وضعت اعتمادي ومعولي عليه هو ربي سبحانه أولاً، أقول معتذرا "كنت بينى وبين النفس حرب سجال وأنت يا رب شديد المحال انتظر العفو ولكننى خجل من علمك تقصير الفعال".

وإلى من راهن على ثقته بي، وطني وافراد اسرتي ومرؤوسيي والعاملين معي وزملائي في المهنة اقول لكم قولة مبتهج مرفوع الرأس لا منكسر.

عذراً إن اخفقت في مواطن العمل، قصوراً مني لظرف ما لا تقصيراً عن جهل، وعذراً لزلة قول شطحت سهواً لا تعمداً وتسببت بمظلمة احد.
رقم : 872107
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
في لبنان.. لهذا لا يجب أن نستغرب التصرفات الأميركية!
30 حزيران 2020
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
حزب الله يدفع الكيان إلى نهايته
30 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس