المركزي العراقي يطرح حلاً لتأمين الرواتب الحكومية

وأكد البنك المركزي العراقي إعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة أشهر، رجح صرفها بداية الأسبوع المقبل.



وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن البنك المركزي له دور كبير في مواجهة الأزمة المالية الراهنة، مؤكداً إعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار.



وأضاف أن هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين للأشهر تموز وآب وأيلول، لافتا إلى أن البنك سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات.



وأشار إلى أن وزارة المالية أجرت مباحثات مع البنك المركزي وبعض المصارف لإعادة خصم هذه السندات، مبينا أن البنك اجتمع مع المالية والمصارف وقام بخصم هذه المبالغ وأودعها في حسابات الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد.