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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 14:44

حماس: للوقوف وقفة حقيقية للتصدي لمشروع الضم

حماس: للوقوف وقفة حقيقية للتصدي لمشروع الضم
وقال العاروري في مؤتمر الصحفي مشترك مع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح) ،اليوم الخميس، ان هذا المؤتمر المشترك فرصة لنبدأ مرحلة جديدة تكون خدمة استراتيجية لشعبنا في أكثر المراحل خطورة.

واضاف انه إذا استطاع الكيان الصهيوني أن يمرر الضم على جزء من الضفة الغربية فهذا يعني أن مسسلسل الضم سوف يستمر مؤكدا انه إذا بدأ الضم وسيطر الاحتلال على القدس والأغوار والكتل الاستيطانية وعلى الطرق، فستُفتح الشهية لضم المزيد من أراضي الضفة.

وتابع : بعد الضم سينتقل الاحتلال في التفكير في معالجة موضوع الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاحتلال له سوابق في التهجير والترحيل مؤكدا ان الاحتلال يعتبر أن الضفة الغربية أرض الميعاد، وهم مستعدون للذهاب لخيارات خطيرة في الضفة الغربية.

وصرح العاروري ان سيناريوهات الاحتلال المطروحة في التعامل مع السكان هي ترحيلهم ولذلك فُرض علينا أن نواجه هذه المخططات، ولا يسعنا أن نسكت أو نمرر أو نتعايش مع هذا الواقع بأي حال من الأحوال.

واكد ان خطوة الضم تُعد إلغاءً للحل السياسي بقيام دولتين، لأنه لا يمكن بهذا المشروع إنشاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة مؤكدا انه لا يمكن لأي من القوى الوطنية أن تقبل حلول وسط في الخيارات التي يطرحها الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وشدد العاروري انه يجب أن نقف وقفة حقيقية وصادقة للتصدي لهذا المشروع وإفشاله، وقد سبق وفعلنا، ونستطيع أن نكرر ذلك.

وتابع : لم نكن نحن وفتح مختلفين على مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته، حتى عندما كنا على خلاف مع حركة فتح مؤكدا انه علينا أن نجمد خلافاتنا ولا نتوقف عندها لمصلحة اتفاق استراتيجي وجوهري في التناقض الوجودي مع الاحتلال ورسالتنا للعدو ، لا تستخف بعزيمتنا ولا برفضنا لمخطط الضم.
رقم : 872115
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