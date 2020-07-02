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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 16:15

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الإحتلال
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 80 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، وتجولوا في باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال اقتحامهم المسجد، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما تبعد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.

وحررت شرطة الاحتلال المتواجدة عند باب الأسباط، مخالفات لبعض المصلين الوافدين للمسجد والخارجين منه، بحجة عدم ارتدائهم الكمامات.

وكانت مشادات وقعت أمس بين حراس المسجد الأقصى وشرطة الاحتلال بعد أن منع الحراس، المستوطنين من إقامة مباركة زفاف في باحات المسجد.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للمتطرفين لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.
رقم : 872126
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