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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 16:17

الجبهة الشعبية تعلق على مؤتمر فتح وحماس المشترك

الجبهة الشعبية تعلق على مؤتمر فتح وحماس المشترك
ورحَّب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين كايد الغول، اليوم الخميس، بالأجواء والنتائج التي تمخضت عن المؤتمر المشترك بين حركتي فتح وحماس، والبحث عن القواسم المشتركة التي تمكننا من تحشيد طاقات شعبنا رغم حالة الانقسام.

ورأى الغول في تصريحٍ له، أنّ هذه النتائج بإمكانها أن تفتح الطريق أمام جهد وطني يُنهي الانقسام، مُؤكدًا أنّ ما صدر عن الطرفين خلال المؤتمر يؤشّر إلى مسؤولية مطلوبة في هذه الفترة تُغلّب التناقض الرئيس مع الاحتلال على التناقضات الداخلية وهو ما يجب أن نبنى عليه، ويقطع الطريق على اتجاهات عملت في أحيان كثيرة على تغليب التناقض الداخلي على التناقض الرئيسي مع الاحتلال.

وشدّد الغول على أنّ الجبهة الشعبيّة سعت وما زالت من أجل تحشيد الطاقات والجهد الفلسطيني في هذه الفترة لمواجهة خطة الضم كجزء من مواجهة الاحتلال ذاته الذي هو عدوٌ في كل الأحوال، وتدعم الأجواء الإيجابية التي سادت في هذا المؤتمر واستعداد الطرفين للعمل المشترك مع مختلف الفصائل من أجل مواجهة صفقة ترامب وخطة الضم وتجنيد كافة إمكانات وطاقات شعبنا في هذه الواجهة.

وعقدت حركتا فتح وحماس، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مشتركا، في مدينة رام الله.

ومثل حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية للحركة اللواء جبريل الرجوب، فيما يمثل حركة حماس نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" حیث ناقش المؤتمر آخر التطورات على الساحة الفلسطينية خاصة خطورة تنفيذ الإحتلال لخطة الضم.
رقم : 872127
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