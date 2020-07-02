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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 19:33

دخول رتل عسكري من معبر كفرلوسين إلى نقاط المراقبة بإدلب

دخول رتل عسكري من معبر كفرلوسين إلى نقاط المراقبة بإدلب

واضاف: دخل رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه نقاط المراقبة بريف ادلب .

الى ذلك تمنع وحدة من الجيش السوري رتل لقوات الاحتلال الامريكي من المرور بريف راس العين.
رقم : 872155
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