هنية يدعو إلى تعزيز العمل المشترك في كل الساحات

وقال هنية، في بيان صحفي الخميس: إننا ندعم الخطوات الوحدوية التي عكست الحرص والمسؤولية الوطنية في مواجهة مخططات الاحتلال، والجهود التي تمثلت بالمؤتمر الوطني المشترك الأحد الماضي، والمسيرة الموحدة أمس الأربعاء في قطاع غزة، والمسيرات الشعبية التي جرت في لبنان والشتات، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم لـ: نائب رئيس الحركة صالح العاروري، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب؛ للإعلان عن هذا الموقف الموحد ضد مخططات الاحتلال، وتدشين مرحلة جديدة من العمل المشترك.



ودعا الأمة العربية والإسلامية إلى تبني وإسناد الموقف الفلسطيني الموحد في مرحلة التحرر الوطني التي نخوضها، ودعم صمود شعبنا البطل ومقاومته الباسلة.



وعقدت حركتا فتح وحماس، صباح اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا مشتركا، في مدينة رام الله، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، أكدتا خلاله وجوب مقاومة الضم موحدين.