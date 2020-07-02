هذا ما قاله أمير عبد اللهيان للسفير الايطالي

واشار أمير عبد اللهيان لدى استقباله السفير الايطالي في طهران جوسبه بيرونه الى العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين مؤكدا أن البرلمان الايراني يرحب بتوسيع وتطوير العلاقات مع ايطاليا.



ووصف الحظر الذي تفرضة الولايات المتحدة على ايران بالارهاب الاقتصادي الفاشل مشددا على أن ايران ستتجاوز اجراءات الحظر الأخيرة لما تمتلكه من امكانيات هائلة وثقة الشعب بنظامه، غير أن على اوروبا البحث عن السبل اللازمة للحؤول دون فقدان فرصة التعاون الاقتصادي معها، معربا عن أسفه لخشية بعض الدول الأوروبية من التصرفات الأميركية الأمر الذي جعلها تفقد فرص ذهبية للتعاون مع ايران.



وقال: في الوقت الذي يحذر فيه ترامب الدول الأوروبية من التعاون مع ايران فانه يتربص الفرص للتفاوض والتعامل معها.



واضاف، لقد برهن البيت الأبيض مرة أخرى على عدائه للشعب الايراني عبر اغتياله الشهيد قاسم سليماني الذي يعد رمزا دوليا في مكافحة الارهاب وبرهن ايضا على أنه لايدرك لغة المنطق، بينما استعرضت الجمهورية الاسلامية جانبا صغيرا من قوتها عبر الانتقام الصاروخي من عين الاسد.



وشدد على أن السلوكيات غير البناءة لأميركا والكيان الصهيوني والسعودية تثير التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، معتبرا ان الدعم العلني الأميركي للجماعات الارهابية والتدخل في شؤون دول المنطقة يعزز التوتر فيها.



على صعيد آخر اعتبر ان المؤامرة الجديدة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في ضم الضفة الغربية تزيد من عواصف الأزمات وتدفع المقاومة الفلسطينية الى الرد الحاسم، وكل الدلائل تشير الى أن فلسطين على أبواب انتفاضة جديدة.



من جانبه اشاد السفير الايطالي بدور الجمهورية الاسلامية في مكافحة الارهاب، وفيما دعا الى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين، ا:د ان روما تصر على الحفاظ على علاقتها مع طهران.