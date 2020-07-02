الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 تموز 2020 ساعة 20:27

ترامب يعلن عن اللقاحات الثلاثة المرشحة ضد كورونا

ترامب يعلن عن اللقاحات الثلاثة المرشحة ضد كورونا
وقال في حفل أقيم في البيت الأبيض: "هناك 3 أدوية مرشحة لأن تكون لقاحا لفيروس كورونا، وهي جيدة بشكل خاص".

وأضاف: "اللقاحات الثلاثة جيدة حقا.. نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا".

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأوضح كولينز أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.

وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأول عالميا، من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بمعدل أكثر من مليونين و801 ألف إصابة، وأكثر من 131 ألف حالة وفاة، حسب موقع "وورلد ميتر".
رقم : 872163
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
موسوي : أمن المنطقة لن يتوفر بالتبعية لأمريكا
30 حزيران 2020
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب
30 حزيران 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس