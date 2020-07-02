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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 21:42

الخارجية اليمنية تدين التصعيد العسكري لتحالف العدوان

الخارجية اليمنية تدين التصعيد العسكري لتحالف العدوان
أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات "التصعيد العسكري لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية واستمرارها في استهداف المدنيين والمنشآت الخدمية والعامة".

واعتبر المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تصعيد العدوان السعودي الأميركي يتناقض مع ما يدّعيه التحالف من وقف لإطلاق النار الذي أعلنته السعودية، بل يعمل بشكل واضح على إفشال الجهود التي يبذلها مبعوث أمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث لإنهاء العدوان.

وأكد أن تصعيد دول العدوان يدل على "عدم جدّية السعودية في تحقيق السلام ومضّيها في تحقيق أهدافها المتمثلة بتدمير اليمن واحتلاله ونهب ثرواته وتجويع أبناء الشعب اليمني".

ولفت إلى أن وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج إلى جانب الجلاد ودعم بعض الدول له سياسياً وعسكرياً، وكذا التغاضي عن جرائم السعودية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يمنح تحالف العدوان السعودي الأميركي الضوء الأخضر للمضي قدماً في العدوان على اليمن للعام السادس على التوالي، بحسب قوله.

إلى ذلك، أوضح المصدر أن السعودية باستمرارها في احتجاز سفن المشتقات النفطية، تمارس سياسة عقاب جماعي ضد الشعب اليمني بأكمله وتتسبب في وقوع كارثة إنسانية لا يحمد عقباها في ظل تفشي جائحة كوفيد19 في مختلف دول العالم.

ودعا المصدر المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن ومجلس حقوق الإنسان إلى الخروج عن الصمت والضغط على السعودية بكافة الوسائل وإجبارها على خفض التصعيد وإطلاق السفن النفطية والغاز المحتجزة، لما من شأنه تمهيد الطريق لإنهاء عدوانها وحصارها على اليمن وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

بالتزامن، استهدفت طائرات التحالف السعودي بغارتين شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

وأكد مصدر عسكري يمني أن طائرات التحالف عاودت استهداف مناطق قانِية وناطع وردمان شمالي محافظة البيضاء بـ16 غارة خلال الساعات الماضية.

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام، قد توعد في وقت سابق اليوم، برد انتقامي هو الأقسى رداً على التصعيد الجوي للتحالف السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البيضاء ومأرب والجوف وصعدة وحَجّة.

الخارجية اليمنية تدين التصعيد العسكري لتحالف العدوان
رقم : 872180
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