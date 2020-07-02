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الخميس 2 تموز 2020 ساعة 21:57

تسجيل 3 إصابات بكورونا في الأردن

تسجيل 3 إصابات بكورونا في الأردن
وتوزعت الحالات على حالتين محليتين في العاصمة عمان، ويجري الاستقصاء حاليّاً عن مصدر العدوى، وحالة لعراقي قادم من الخارج، ويقيم في أحد فنادق الحجر.

وأُعلن عن تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 889، فيما يخضع للعلاج 103 مصابين.

وأُجري 8533 فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوص التي أجريت حتى الآن 400933 فحصاً.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية عن توسيع جهود فرق التقصّي الوبائي، وزيادة عدد الفحوص المخبريّة العشوائيّة، وذلك في ظلّ فتح غالبيّة القطاعات والسّماح لمعظمها بالعمل.
رقم : 872184
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