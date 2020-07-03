الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 08:33

غوتيريش يعين ممثلة جديدة للامم المتحدة في العراق

غوتيريش يعين ممثلة جديدة للامم المتحدة في العراق
وستشغل فوياشكوفا-سولورانو وهي ألمانية أيضاً منصب منسقة الشؤون الإنسانية خلفاً للسيدة مارتا رويداس من إسبانيا، والتي تقاعدت من الأمم المتحدة في أيار/ مايو. ويُعرب الأمين العام عن امتنانه للخدمة الطويلة والمتفانية التي قدمتها السيدة رويداس للمنظمة.

ونقل بيان اممي ان فوياشكوفا-سولورانو ترفد هذا المنصب بأكثر من ثلاثة عقودٍ من الخبرة العالمية في قضايا الهجرة واللاجئين، وتنسيق استجابات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، بما في ذلك بمنصب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تركيا (2016-2019) وفي صربيا (2013-2016). ومنذ آب/ أغسطس 2019، عملت فوياشكوفا-سولورانو قائمةً بأعمال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي لأوروبا وآسيا الوسطى في إسطنبول.

فوياشكوفا-سولورانو حاصلة على شهادة الدبلوم في العلاقات الاقتصادية الدولية من الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا ودرجة الماجستير في التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي من جامعة فيينا وبكالوريوس في التاريخ وعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا. وتُجيد اللغات الإنجليزية والألمانية والتشيكية.
رقم : 872195
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس