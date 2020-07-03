وفي بيان، اعلنتْ وزارةُ الداخلية في قطاع غزة، أنّ الاجهزةَ الامنية اكتشفتْ تحركاتٍ مشبوهةً لعددٍ من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرتْ عملياتِ تعقُبٍ لهؤلاء الأشخاص.



وقد افضتْ تلك التحقيقاتُ الى اعتقالِهم بعد عمليةٍ أمنية استمرتْ عدةَ أيام، ومصادرةِ معدّاتٍ تقنية استخدموها في تنفيذِ مَهامَ داخلَ قطاعِ غزة.



ويُضيف البيان أنّ افرادَ الخلية المعتقلة كانوا بصددِ تنفيذِ أعمالٍ تخريبية ضد عناصرِ المقاومة ، بمتابعةٍ مباشرة من ضباطِ مخابراتِ الاحتلالِ الإسرائيلي.



يذكر أنه لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ابتكار طرق مختلفة واستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، لإسقاطهم في مستنقع التخابر معها، في إطار محاولاتها المتواصلة لجمع معلومات عن أنشطة المقاومة.



وفي المقابل، تعمل الأجهزة الأمنية والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع على إفشال كافة محاولات أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عبر ملاحقة العملاء والجواسيس وإطلاق حملات "للتوبة" في فترات متقاربة.