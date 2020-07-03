الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 08:36

كشف "خلية تخريبية" موجهة من قبل الاحتلال في غزة

كشف "خلية تخريبية" موجهة من قبل الاحتلال في غزة
وفي بيان، اعلنتْ وزارةُ الداخلية في قطاع غزة، أنّ الاجهزةَ الامنية اكتشفتْ تحركاتٍ مشبوهةً لعددٍ من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرتْ عملياتِ تعقُبٍ لهؤلاء الأشخاص.

وقد افضتْ تلك التحقيقاتُ الى اعتقالِهم بعد عمليةٍ أمنية استمرتْ عدةَ أيام، ومصادرةِ معدّاتٍ تقنية استخدموها في تنفيذِ مَهامَ داخلَ قطاعِ غزة.

ويُضيف البيان أنّ افرادَ الخلية المعتقلة كانوا بصددِ تنفيذِ أعمالٍ تخريبية ضد عناصرِ المقاومة ، بمتابعةٍ مباشرة من ضباطِ مخابراتِ الاحتلالِ الإسرائيلي.

يذكر أنه لا تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ابتكار طرق مختلفة واستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، لإسقاطهم في مستنقع التخابر معها، في إطار محاولاتها المتواصلة لجمع معلومات عن أنشطة المقاومة.

وفي المقابل، تعمل الأجهزة الأمنية والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في القطاع على إفشال كافة محاولات أجهزة المخابرات الإسرائيلية، عبر ملاحقة العملاء والجواسيس وإطلاق حملات "للتوبة" في فترات متقاربة.
رقم : 872197
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس