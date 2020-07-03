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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 08:38

دبلوماسي ايراني: عرقلة اميركا للقرار2231 تهديد للسلام العالمي

دبلوماسي ايراني: عرقلة اميركا للقرار2231 تهديد للسلام العالمي

واكد السفير محمد علي حسيني انه يتوجب على منظمة الامم المتحدة ان تحمّل اميركا مسؤولية ارهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني وان تدينها على ذلك.

وكتب حسيني في تغريدة له على موقع "تويتر" يوم امس الخميس: ان نهج الولايات المتحدة تجاه خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) احادي النزعة ويبعد مجلس الامن الدولي عن رسالته المبنية على السلام وان هذا النهج يضع العراقيل امام التنسيق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واضاف: ان عراقيل اميركا الواضحة تجاه القرار 2231 تعد تهديدا للسلام الدولي مما يستوجب التصدي لذلك من قبل منظمة الامم المتحدة. مشيرا الى ان الارهاب الاقتصادي الاميركي الحق خسائر اقتصادية وغير اقتصادية هائلة بالشعب الايراني مما يستدعي الادانة وتحميل المسؤولية.

وتابع السفير الايراني، رغم ان ايران تخضع لاعلى مستوى من عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فان بعض الدول الاوروبية مازالت تفسر نهج ايران مع الوكالة بانه غير مبني على التعاون في حين سلوكها فيما يتعلق بالتعاون هو مجرد كلام اكثر مما هو في العمل. لافتا الى ان هذه الازدواجية غير عادلة.

واضاف حسيني، ان ايران مازالت ملتزمة بتعهداتها وان التقارير الـ 15 الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد كذلك هذا الامر. واننا نطلب من المجتمع الدولي وخاصة الموقعين على الاتفاق النووي الالتزام مثل ايران بالقرار 2231 ونصوصه.
رقم : 872198
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