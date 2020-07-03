2200 وحدة صناعية عاطلة ستعود الى عجلة الانتاج في ايران

اعلن ذلك مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني سعيد زرندي واضاف في تصريح له يوم امس الخميس خلال اجتماع بين الحكومة والقطاع الخاص في محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب البلاد، ان التخطيط اللازم قد اجري من قبل المسؤولين في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة لتحقيق هذا الامر المهم.



واضاف، رغم ان الحظر الظالم من قبل الاعداء ضد البلاد قد خلق العديد من المشاكل ولكن ينبغي علينا استثمارها بصورة صحيحة لتحويلها الى فرص.



واوضح بان احدى الاستراتيجيات المهمة لمسؤولي وزارة الصناعة لتحويل الحظر المفروض الى فرصة مناسبة للبلاد هي من خلال احلال الصناعة الداخلية بدل الواردات.