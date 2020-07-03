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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 09:14

تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘

تخت روانجي يدعو الى الغاء الحظر لمواجهة ‘‘كورونا‘‘
وقال تخت روانجي في تصريحه خلال اجتماع مجلس الامن الدولي حول كورونا الذي عقد الخميس، ان الامراض السارية التي تسبب نسبة عالية من الوفيات تترك تاثيرات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تواجه نزاعات وتؤدي للمزيد من تعقيد اوضاعها واضافة مشكلات جديدة الى مشاكلها.

وفي هذا السياق اشار سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الى بعض المشكلات الحاصلة بسبب تفشي فيروس كورونا في المنطقة خاصة في سوريا واليمن واضاف، ان هذا الوضع قد اشتد بسبب اعمال الحظر الاحادية الاميركية الاخيرة ضد الشعب السوري وكذلك من خلال الاستمرار بمحاصرة الموانئ والمطارات في اليمن.

وتابع تخت روانجي، ان ايران باعتبارها احدى الدول المتاثرة بفيروس كورونا والمستهدفة بالحظر الاميركي تدرك جيدا بان اجراءات الحظر هذه التي تحول دون استيراد المعدات الطبية تضعف قدرات الدول المستهدفة في مواجهة كورونا.

واضاف، ان اجراءات الحظر الاحادية تستهدف المرضى عمليا اكثر من غيرهم وتثبت الى اي مدى هي غير اخلاقية ولاانسانية وغير مشروعة.

وتابع مندوب ايران في الامم المتحدة، ان كورونا هو العدو المشترك للاسرة البشرية وان السبيل الوحيد لمواجهته هو التضامن العملي والتعاون العالمي، لذا فان اي حظر مفروض انما يضر مصالح العالم كله.

واكد تخت روانجي، لذلك فقد دعا الامين العام لمنظمة الامم المتحدة والكثير من الشخصيات الدولية والقادة السياسيين والدينيين في العالم الى الالغاء الفوري لاجراءات الحظر.

وقال، الى جانب دراسة تاثيرات هذا المرض في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة ، فانه ينبغي دراسة تداعيات اجراءات الحظر الاحادية عليها ايضا.
رقم : 872206
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