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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 09:16

تركيا تتهم الإمارات بارتکاب ‘‘جرائم حرب‘‘ في اليمن

تركيا تتهم الإمارات بارتکاب ‘‘جرائم حرب‘‘ في اليمن
وجاء في رسالة بعثها المندوب التركي إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن".

وقال، إنها "تستخدم تجويع الملايين كسلاح، وما تقوم به في اليمن يعد جريمة حرب".
ولفت إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات مرتزقة إلى اليمن، واستخدامها مقاتلين أطفالا، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة".

وشدد المندوب التركي على أن "الإمارات حاولت إسقاط الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا، وارتكبت جرائم حرب بقصف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وانتهكت حظر توريد الأسلحة بشكل منهجي، وأرسلت مرتزقة إلى ليبيا من سوريا والسودان وتشاد".

وذكّر بالحصار غير القانوني الذي فرضته الإمارات على قطر في 2017، وتأجيجها حالة عدم الاستقرار السياسي في الصومال، ودعا مجلس الأمن إلى تذكير الإمارات بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بسبب تهديدها السلم والأمن الإقليمي والدولي في المنطقة ابتداء من الشرق الأوسط وصولا إلى شمال إفريقيا.
رقم : 872207
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