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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 13:49

العراق يلوح باستخدام السلاح الاقتصادي ضد تركيا

العراق يلوح باستخدام السلاح الاقتصادي ضد تركيا
وقالت مصادر مطلعة ان هناك "تواصل بين قيادة العمليات المشتركة ومنطقة كردستان، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني".

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية احمد الصحاف: "هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنويا، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل".

وأضاف الصحاف: "نؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكدا لعلاقات مستقرة بين البلدين".

وبين الصحاف أن "هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر".

وكان العراق قد دعا الأسبوع الماضي تركيا إلى وقف كافة أشكال الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.

وكانت قوات الجيش التركي قد أطلقت الشهر الماضي عمليتين عسكريتين بشمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.
رقم : 872251
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