أمريكا تترنح من استفحال كورونا وترامب يصفه بالخبر العظيم

الإصابات الجديدة ارتفعت في سبع وثلاثين ولاية خلال الأربعة عشر يوما الماضية، حالات الإصابة الكبيرة، وضعت معالجة الرئيس ترامب للأزمة تحت التدقيق. الا أن الرئيس ترامب عزا الارتفاع غير المسبوق في أعداد المصابين إلى الاختبارات الكبيرة والجيدة جدا لبلاده، ووصف اخبار ارقام الاصابات بالعظيمة.



اخبار دفعت حكام الولايات الى وقف خطط إعادة فتح ولاياتهم. وكان أنتوني فاوتشي رئيس مركز الامراض المعدية الامريكية، قد حذر من أن الزيادة اليومية للحالات الجديدة يمكن أن تصل إلى مائة ألف ما لم يتم اتخاذ إجراءات في أنحاء البلاد لكبح انتشار الفيروس.



وفي ثاني أسوأ تفش للفيروس على مستوى العالم بعد أمريكا سجلت البرازيل أكثر من ألف ومئتي حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من واحد وستين ألفا.



وزادت حالات الإصابة بأكثر من ثمانية وأربعين ألفا ليصل الإجمالي إلى نحو مليون ونصف المليون حالة.



وغير بعيد، تجاوزت غواتيمالا عتبة العشرين ألف إصابة بالفيروس، بعد تسجيلها أكثر من ألف إصابة، وأحصت أكثر من ثمانمائة وفاة منذ بداية الوباء. وسُجّل هذا الرقم، على الرّغم من إغلاق الحدود وحظر النقل العام وحظر التجوّل ليلًا.



وفي بريطانيا تتجه الحكومة لرفع شرط الحجر الصحي على الوافدين إلى إنجلترا اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري، ليشمل القادمين من خمسة وسبعين دولة حتى يتسنى للناس السفر لقضاء العطلة. وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي لاربعة عشر يوما عند دخول البلاد.



وفي كوريا الشمالية قال الزعيم كيم جونج أون قال إن بلاده نجحت في تحجيم فيروس كورونا والحد من انتشاره. وحذر كيم من الرضا عن النفس أو الاسترخاء ولو قليلا فيما يتعلق بمكافحة الوباء داعيا الى البقاء في أقصى درجات الحذر.