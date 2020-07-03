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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:06

الإبراهيمي: يجب وقف أي مساس بالقانون الدولي في فلسطين

الإبراهيمي: يجب وقف أي مساس بالقانون الدولي في فلسطين
وشدد الإبراهيمي على “ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية”.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الإبراهيمي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

كما أعرب الدبلوماسي الجزائري عن دعمه “موقف القيادة الفلسطينية، الرافض لصفقة ترامب، ولخطط الضم الإسرائيلية، سواء كانت كاملة أو جزئية”.

وشغل الإبراهيمي منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 1991-1993، كما كان مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، وكذلك مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012.

وكان من المقرر أن تعلن السلطات الإسرائيلية بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

لكن الغموض يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، وخلافات داخل حكومته وأخرى مع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.
رقم : 872256
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