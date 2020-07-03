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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:12

موجة حر مرهقة في العراق اليوم وتستمر أسبوعا كاملا

موجة حر مرهقة في العراق اليوم وتستمر أسبوعا كاملا
وقال القيسي في تدوينة، أن "موجة حر مرهقة و شديدة خاصة في مناطق الوسط والجنوب والحرارة تقترب من 50° درجة، ستبدأ اليوم الجمعة، ويتوقع أن تؤثر موجة حر مرهقة على العراق ومن المتوقع أن تستمر إلى أسبوع كامل".

وتوقع القيسي، أن تصل الحرارة في مناطق شمال البلاد الى (44° : 46°) درجة مئوية في اماكن متعددة من مناطق الشمال، وتكون في وسط وغرب البلاد مابين (47° : 48°) درجة مئوية"، موضحاً أن "الحرارة ستكون عالية جداً في جنوب البلاد وخاصة البصرة حيث من المتوقع أن تسجل الحرارة مابين ( 48°: 50°) درجة مئوية".

وأشار إلى أن "درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة (بداية الموجة)، في المنطقة الشمالية (40° : 45°) درجة مئوية، والمنطقة الوسطى والغربية (45° : 47°) درجة مئوية، المنطقة الجنوبية: (48° : 48°) درجة مئوية".

ولفت القيسي إلى أن "درجات الحرارة لليومين القادمة من يوم السبت القادم، المنطقة الشمالية ستسجل بين (44° : 46° ) درجة مئوية، والمنطقة الوسطى و الغربية (46° : 49°) درجة مئوية، اما المنطقة الجنوبية فتتراوح بين (48° : 50°) درجة مئوية".

كما توقع المتنبئ العراقي أن تشهد الأيام القادمة خلال موجة الحر، نشاط في الرياح الشمالية الغربية أو الجنوبية الشرقية (الشرجي)".
رقم : 872259
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