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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:16

موسكو ترد على مزاعم التواطؤ بين روسيا وجماعة طالبان

موسكو ترد على مزاعم التواطؤ بين روسيا وجماعة طالبان
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الأمريكية بشأن "تواطؤ" مزعوم بين روسيا وطالبان ما هي إلا جزء من الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وحشو من السياسيين الأمريكيين أو الاستخبارات الأمريكية.

وفي مقابلة مع وسائل اعلام روسية، قالت زاخاروفا، أمس الخميس، معلقة على هذه التصريحات: "هذا جزء من الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة". مضيفة انه: "لم يتبق الكثير من الوقت حتى موعد الانتخابات، ويحتاجون إلى الضغط على كل الأزرار، وهو ما يفعلونه. تزييف وحشو".

واستدركت الناطقة باسم الخارجية الروسية: "قد يكون هذا من تنفيذ الاستخبارات الأمريكية، وقد يكون من تنفيذ السياسيين الأمريكيين". وكانت الخارجية الروسية قد ردت على تلك المزاعم إنه لا يوجد دليل على أي "تواطؤ" بين روسيا وجماعة طالبان.

وصرح مدير الإدارة الثانية في وزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، بعدم وجود أي دلائل على "تواطؤ" بين روسيا وطالبان، مؤكدا أنها اتهامات كاذبة وعارية من الصحة، وتابع : "نريد أدلة، ولكنها غير موجودة، فهذه تأكيدات كاذبة وعارية من الصحة".

وردت واشنطن عن طريق مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، يوم امس الخميس بقوله أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ "إجراءات جادة" في حال تأكدت المعلومات بشأن التآمر بين جماعة طالبان وروسيا.

وقال أوبراين في لقاء صحفي: "إنها شبهات مهمة، وفي حال تأكدت، فإني أضمن قيام الرئيس باتخاذ إجراءات جادة. لقد عملنا بضعة أشهر على دراسة خيارات الرئيس للرد في حال تأكدت هذه الشهادات".

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه يتعين على الرئيس دونالد ترامب قضاء المزيد من الوقت في قراءة الإفادات الاستخباراتية اليومية، ووقتا أقل للتخطيط للمواكب العسكرية.

وجاء ذلك بعدما تلقت بيلوسي وشومر أحدث المستجدات من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أيه” ووكالة الأمن القومي “إن إس أيه” بشأن تقارير أفادت بأن روسيا دفعت مكافآت للمسلحين الأفغان من أجل استهداف القوات الأمريكية.

ووفقا لوكالة أنباء عالمية، قال العضوان الديمقراطيان في الكونغرس في بيان إن "حماية القوات هدف أساسي لأجهزة الاستخبارات". وأضافا أن هذه الحماية" يجب أن تتمتع بنفس القدر من الأهمية لدى رئيس هيئة الأركان المشتركة. وأي تقارير بشأن تهديدات لقواتنا يجب أن تتم متابعتها بلا كلل أو ملل".

ونشرت صحيفة أمريكية، نقلا عن مسؤولي استخبارات أمريكيين، مقالا يزعم بأن المخابرات الروسية عرضت مكآفات "للمسلحين" المرتبطين بجماعة طالبان من أجل الهجوم على الجنود الأمريكيين الموجودين في أفغانستان، وبأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إبلاغه بذلك، ولم يتم تقديم أي دليل.

وطالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، السلطات المحلية بالرد المناسب على التهديدات التي تواجه الدبلوماسيين بسبب الأنباء المتعلقة بروسيا وأفغانستان، ووصفت الخارجية الروسية هذه التقارير بالمزيفة.
رقم : 872260
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