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الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:19

هيئة الإسعاف المصرية تكشف عدد ضحايا كورونا في صفوفها

هيئة الإسعاف المصرية تكشف عدد ضحايا كورونا في صفوفها
وأوضح سرحان أن هذا العدد يشمل المسعفين والسائقين، مشيرا إلى وفاة عاملين اثنين يوم الخميس بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية الخميس تسجيل 86 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3120.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي إلى تسجيل 1485 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 71299 حالة.

وقررت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، إعادة الحياة تدريجيا اعتبارا من السبت، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا".

وأعلنت الحكومة، إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع تشغيلها بطاقة استيعابية تبلغ نسبتها 25%، وغلق المطاعم الساعة 9 مساءً، والمقاهي الساعة 10 مساءً، بالتوقيت المحلي.

وشملت قرارات الحكومة رفع حظر التجوال، مع إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين.

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.
رقم : 872261
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