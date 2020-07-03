لافروف يعلن استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا

وأكد لافروف اليوم الجمعة خلال لقاء رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح: نؤكد حتمية الحل السياسي لا العسكري في ليبيا.



واضاف لافروف: "روسيا اكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم".



وقال لافروف: نتابع بدقة مبادرة القاهرة حول ليبيا وقد تكون أساساً لحوار ليبي.



واجتمع اليوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو برئيس برلمان طبرق عقيلة صالح الذي وصل أمس في زيارة رسمية لروسيا.



واجتمع عقيلة صالح في وقت سابق مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

وشددت المسؤولة الروسية خلال اللقاء على أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا يتأتى عبر المفاوضات بين الأطراف المعنية.