الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 تموز 2020 ساعة 14:47

العفو الدولية: 'الإمارات دولة غير منفتحة'

العفو الدولية:
وقال حساب أمنستي بالخليج الفارسي عبر "تويتر"، إن الإمارات لم ترد على أي من مراسلات المنظمة الرسمية منذ سنوات، سواء تلك التي تطالب بإيقاف قتل المدنيين في اليمن، أو التي طلبت تعليقاً رسمياً على استنتاجات بحوثها قبل النشر.

وأكدت المنظمة أن "رفض التواصل ما زال مستمراً.. هذه ليست ملامح دولة منفتحة".
وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسائل عديدة إلى ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، على العنوان الرسمي، لكن تم رفض التسليم.

وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية توثيق انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة في القضايا المتعلقة بأمن الدولة، وكذلك عمليات تعذيب في السجون.

وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات والاحتجاز التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة في مرافق أمن الدولة، غير أن أبوظبي ترفض الرد على تقارير تلك المنظمات، وفي نفس الوقت يزعم إعلامها ومؤسساتها الرسمية أنها دولة متسامحة.
رقم : 872265
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
العامري يدعو لطرد القوات الأمريكيّة
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
ما هي خطة ضم الضفة الغربية ووادي الأردن
3 تموز 2020
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
بنادق الكاظمي تُخطئ في تشخيص الأعداء
2 تموز 2020
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
عندما يتحول اجتماع مجلس الأمن إلی مسرح للعزلة الأمريكية
2 تموز 2020
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
لنكن بمستوى الوعي ومسؤولية الحفاظ على الحشد الشعبي
2 تموز 2020
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
هل يستهدف أنصار الله المراكز الحيوية في الإمارات؟
2 تموز 2020
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
من قانون قيصر إلى سيف العقوبات
2 تموز 2020
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
ايران تزيح قريباً الستار عن منظومة صاروخية جديدة
1 تموز 2020
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
ردنا سيكون حازماً لو حاولت أميركا مهاجمة الاتفاق النووي
1 تموز 2020
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
ما الذي الهمته ثورة العشرين للمقاومة في العراق؟
1 تموز 2020
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
شمس النفط تغرب عن آل سعود !!
1 تموز 2020
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
لماذا كل هذا العداء الأمريكي لحزب الله اللبناني؟
1 تموز 2020
سيناريو المشهد الأخير في مشروع الضم
1 تموز 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس